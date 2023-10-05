Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила

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Президент России Владимир Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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