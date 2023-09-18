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Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

18 сентября 2023, 12:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.

Глава государства сообщил, что за мэра столицы Сергея Собянина отдали голоса более 75% избирателей, что говорит о широкой поддержке его деятельности со стороны жителей столицы.

Владимир Путин отметил высокий уровень доверия, оказываемого столичному мэру, и сообщил, что власти страны продолжат развитие транспортной инфраструктуры всех российских регионов на остове опыта Москвы. Глава государства также отметил комфортную среду в Москве и ее стремительное прогрессирование.

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Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране готовится «евромайдан»
18 сентября 2023, 12:53

Фото: istock / dvulikaia

Служба государственной безопасности Грузии на своем официальном сайте заявила, что группа лиц планирует утроить беспорядки для свержения власти насильственным путем.
Авторами плана ведомство назвало бывшего заместителя главы МВД Георгия Лорткипанидзе, который работал во время президентства Михаила Саакашвили, командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили и бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина. СГБ утверждает, что преступная группа рассматривает сценарий, схожий с Евромайдом на Украине.

Сообщается, что началом деструктивных процессов станет период октября-декабря, так как тогда будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза по вопросу получения Грузией статуса кандидата для вступления в ЕС.

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#сценарий
#служба
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Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине
Песков: условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел
18 сентября 2023, 12:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что он не владеет реальной обстановкой дел в зоне проведения СВО.
Прежде, канцлер Германии Олаф Шольц поделился размышлениями о том, как может завершиться конфликт на территории Украины. По его мнению, переговоры между сторонами могут начаться, когда Россия выведет войска с территории Украины.  

На вопрос журналистов о том, как Кремль относится к подобным заявлениям, Песков ответил, что германская сторона не имеет представление о реальном положении дел на линии соприкосновения.   

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#олаф шольц
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Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря
18 сентября 2023, 12:30

Фото: istock / Doucefleur

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Среди уволенных Анна Маляр, солгавшая о взятии села  Андреевки армией Украины.   Глава ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки все еще идут боевые действия. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационными помехами.

Среди уволенных оказались государственный секретарь министерства Константин Ващенко,  и замминистры Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Владимир Гаврилов, Денис Шарапов и Андрей Шевченко.

Причины для увольнений неизвестны, свою должность сохранил только первый замминистра обороны Александр Павлюк.

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#правительство
#заявление
#украина
#увольнение
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Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы
18 сентября 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации мэра Москвы, поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность и отметил, что в российской столице настойчиво и последовательно создается прогрессивная и комфортная среда.
Российский лидер также добавил, что по уровню жизни Москва ощутимо опережает многие мировые столицы. Он подчеркнул, что предстоящие пять лет станут периодом активного продвижения реновации в городе, что даст новый уровень качества жизни жителям столицы.

Владимир Путин также отметил развитие и прорывную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили все жители столичного региона. Российский президент подчеркнул, что высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра показывает широкую поддержку среди москвичей и то, что они довольны тем, как он работает на посту главы городской администрации.

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Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР
18 сентября 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон в ДНР, где военнослужащие по контракту проходят боевую подготовку. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
В ходе своего визита на полигон, Дмитрий Медведев оценил условия подготовки военнослужащих и пообщался с бойцами, заключившими контракт на прохождение службы с российским оборонным ведомством. Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ присвоил награды бойцам за выдающиеся заслуги в ходе выполнения воинского долга. 

Полигон для подготовки контрактников расположен вблизи линии соприкосновения. ​Бойцы проходят боевое слаживание в условиях, приближенных к реальной обстановке на линии фронта. 

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В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова
Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова
18 сентября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Спикер Кремля пояснил, что администрация президента не обладает информацией о состоянии здоровья чеченского лидера.  

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, встречался ли президент России Владимир Путин с главой чеченской республики в минувшее воскресенье. Пресс-секретарь президента сообщил, что никаких встреч на прошедших выходных не было и ему нечего сказать по этому поводу. 

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#администрация
#песков
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Чеченцы возле кремлевской больницы: что на самом деле случилось с Кадыровым
18 сентября 2023, 11:53

Фото: сайт Кремля

В социальных сетях распространилась информация о тяжелом состоянии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители власти киевского режима обсуждали болезнь чеченского лидера и даже сообщали, что Кадыров находится в коме. О том, откуда пошли слухи о тяжелой болезни главы Чечни и стоит ли им верить, расскажет редакция «Радио 1».

Кадыров в коме


Впервые слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова появились на прошлой неделе. Информацию, распространяющуюся в украинских телеграм-каналах о болезни чеченского главы, подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии или коме. В социальных сетях стали обсуждать автомобили представительского класса с чеченскими номерами, которые, якобы, появляются возле кремлевской больницы в Москве.

Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей госпитализации


В минувшее воскресенье, Рамзан Кадыров записал видеообращение, которое опубликовал в своем телеграм-канале. На записи глава республики прогуливается по парку в дождливую погоду и призывает сделать то же самое «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи».


Слухи о том, что Кадыров умер продолжаются


Несмотря на видеоопровержение главы Чечни о своем тяжелом состоянии, слухи о смерти Кадырова, продолжают распространятся. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, славящийся оппозиционными взглядами, опубликовал в своем телеграм-канале пост «Кадыров умер», не сопроводив запись подробностями. Пост был опубликован через некоторое время после видеообращения Кадырова.

Примечательно, что Янгулбаев является сыном Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чечни, осужденной к 5,5 годам колонии за нападение на полицейского.   
Подписчики украинских телеграм-каналов предполагают, что видео могло быть записано заранее, так как в нем нет конкретной привязки к дате. Однако, синоптики подтверждают, что запись была сделана 17 сентября 2023 года, когда в Дагестане установилась дождливая погода, а видео было записано во время прогулки в дождь.

Опровержение слухов о смерти Кадырова


Распространившиеся фейки о болезни Рамзана Кадырова прокомментировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он призвал ужесточить ответственность за фейки, касающиеся жизни и здоровья публичных личностей. Он назвал плохой тенденцией то, что в России спокойно обсуждают такую информацию, специально вброшенную спецслужбами Украины. 

Напомним, что украинские средства массовой информации и представители власти, а также их западные кураторы неоднократно распространяли слухи о состоянии здоровья или личной жизни публичных лиц. Прежде, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные неназванные источники сообщало, что бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин находится под стражей. Эту информацию неоднократно опровергали российские власти. Кроме того, обнародованы фотографии, на которых экс-главком запечатлен в составе делегации Министерства обороны России, которая прибыла в Алжир.

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NTV: Решение о поставках Киеву ракет Taurus будет принято на днях
18 сентября 2023, 10:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
Немецкий политик считает, что это оружие будет эффективным для разрушения коммуникаций в Крыму. Он также призвал Германию и других партнеров по НАТО заключить с Украиной соглашение об использовании этих ракет.

Кизеветтер надеется, что сегодня, 18 сентября, можно будет заметить прогресс в ООН. На следующий день состоится встреча в Рамштайне, на которой, по его словам, будут обнародованы некие нововведения. Депутат бундестага убежден, что еще до конца текущей недели станет известна точная дата поставки киевским властям первой партии ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что немецкое правительство намерено принять решение о поставке Taurus на Украину через одну или две недели.

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Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна
Politico: Украина сегодня подаст жалобу в ВТО на три страны из-за запрета на ввоз зерна
18 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна, об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью The Politico.
Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза.

Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», - прокомментировал ситуацию Качка.

Жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) Украина планирует подать уже сегодня.

При этом, Качка пригрозил странам, которые ввели запреты, ответными санкциями и ограничением экспорта.

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