Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

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Президент России Владимир Путин лично поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.
Владимир Путин отметил высокий уровень доверия, оказываемого столичному мэру, и сообщил, что власти страны продолжат развитие транспортной инфраструктуры всех российских регионов на остове опыта Москвы. Глава государства также отметил комфортную среду в Москве и ее стремительное прогрессирование.
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