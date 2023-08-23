Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве.
На торжественной церемонии глава государства также представил к наградам бойцов СВО, которые достойно проявили себя в зоне проведения спецоперации и отметил их отвагу и мужество.
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Анастасия Крестьянова