Путин: Лимит на революции в России был исчерпан в прошлом веке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке.
Об этом он сообщил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».
Глава государства прокомментировал слова одного из участников заседания, который назвал туристический слет «Маевкой». Путин выразил надежду на то, что маевка не приведет к революции, так как в России исчерпан лимит на революции еще в прошлом веке.
Российский лидер в шуточной форме отметил, что его настораживает такой термин.
Глава Сбербанка Греф выразил надежду, что ИИ займет этот пост не при его жизни
Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться
Путин рассказал, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком
Глава государства прокомментировал слова одного из участников заседания, который назвал туристический слет «Маевкой». Путин выразил надежду на то, что маевка не приведет к революции, так как в России исчерпан лимит на революции еще в прошлом веке.
«Надеюсь, что это Маевка, которая не приведет к революции», - заявил президент.Читайте также:
Глава Сбербанка Греф выразил надежду, что ИИ займет этот пост не при его жизни
Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться
Путин рассказал, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком
Анастасия Крестьянова