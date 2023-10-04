Путин: мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Мировые государства постепенно избавляются от диктатуры ряда стран, которые пытаются загнать их в долги и экономическую кабалу. Об этом в ходе выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что мир стал постепенно отказываться от финансово-экономической модели, которая направлена на лишение ресурсов для развития, вгонение в долги и кабалу. Чтобы как можно быстрее побороться с диктатурой ряда стран, по мнению Путина, необходимо построить многополярный миропорядок, который будет более демократичным, честным и справедливым.
По словам главы государства, такая мера позволит создать новые возможности как для граждан, так и для предпринимателей. Это поможет поддерживать общественные и финансовые институты, а также развить удобные и безопасные системы международных платежей.
Кроме того, Путин подчеркнул дальнейшее развитие государственной системы образования, исходя из стратегических интересов страны. На первый план выходят такие профессии как математик, инженер, программист, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта. Такие методики сейчас разрабатываются в образовательном центре «Сириус».
Также Путин во время своего выступления рассказал о создании перспективных международных финансовых платформ будущего и современных финансовых платёжных систем, которые будут находить вне национальной юрисдикции. Эти темы обсуждались в прошлом году в рамках дискуссионного клуба «Валдай».
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По словам главы государства, такая мера позволит создать новые возможности как для граждан, так и для предпринимателей. Это поможет поддерживать общественные и финансовые институты, а также развить удобные и безопасные системы международных платежей.
Также Путин во время своего выступления рассказал о создании перспективных международных финансовых платформ будущего и современных финансовых платёжных систем, которые будут находить вне национальной юрисдикции. Эти темы обсуждались в прошлом году в рамках дискуссионного клуба «Валдай».
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Анастасия Чинкова