Путин: Москва ощутимо опережает по уровню жизни многие мировые столицы

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Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации мэра Москвы, поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность и отметил, что в российской столице настойчиво и последовательно создается прогрессивная и комфортная среда.
Владимир Путин также отметил развитие и прорывную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили все жители столичного региона. Российский президент подчеркнул, что высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра показывает широкую поддержку среди москвичей и то, что они довольны тем, как он работает на посту главы городской администрации.
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