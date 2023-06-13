Путин: Мы не будем, как эти придурки, лупить по жилым кварталам и гражданским объектам

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия будет очень избирательно работать по украинским объектам
Российский лидер Владимир Путин заявил, что, в отличии от украинцев, Россия не станет бить по жилым кварталам и мирным объектам, сообщает «РИА Новости».
«Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что танк Т-90 – лучший в мире. «Т-90 – прорыв, лучший танк в мире! Как только на позицию выходит – некому и нечего делать», - заявил глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, почему читатели французского портала Le Figaro считают, что стабильное уничтожение западной техники на Украине – это мощнейший удар по НАТО.
«Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, почему читатели французского портала Le Figaro считают, что стабильное уничтожение западной техники на Украине – это мощнейший удар по НАТО.
Евгения Парфентьева