Путин: На Ближнем Востоке пытаются играть на религиозных чувствах людей

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Политики на Ближнем Востоке пытаются играть на религиозных чувствах людей, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.
«Пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. При чем такая, с позволения сказать, политика реализуется уже давно задолго до нынешнего кризиса», - прокомментировал ситуацию Путин.
В то же время, российский лидер заявил, что вся суть идеи западного миропорядка заключается в лицемерии, двойных стандартов и претензиях на исключительность.
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