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Глава российского государства Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом SHOT рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Ранее посол Сергей Козлов рассказал о расширении военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии. Сергей Козлов предполагает, что Эр-Рияда заинтересован в поиске партнёров из-за угроз, которые исходят от США.
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