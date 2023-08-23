Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно. Об этом Лавров сообщил на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.