Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды

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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Это произошло в момент выступления российского лидера на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.
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