Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что темп развития отношений между РФ и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту тоже. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин отметил, что лидеры двух государств давно договаривались об этой встрече.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
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Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова