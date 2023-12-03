Путин на следующей неделе посетит один из регионов России и проведёт ряд встреч

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание СПЧ, поучаствует в мероприятии в честь Дня героев Отечества и приедет в один из регионов России. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Отмечается, что в один из дней предстоящей недели состоится заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека.
В конце недели состоится чрезвычайно важное в нынешних обстоятельствах мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества, на котором будет присутствовать российский президент.
Также в течение недели глава государства посетит один из регионов России, который пока не называется, а также проведёт ряд встреч с представителями других государств.
Кроме того, в планах у Путина – участие в дискуссии форума «Россия Зовёт» и церемонии вручения верительных грамот послов других стран.
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В конце недели состоится чрезвычайно важное в нынешних обстоятельствах мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества, на котором будет присутствовать российский президент.
Кроме того, в планах у Путина – участие в дискуссии форума «Россия Зовёт» и церемонии вручения верительных грамот послов других стран.
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Анастасия Чинкова