Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин перед посещением Китая заедет в один из российских регионов. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что на следующей неделе Владимир Путин посетит Китай в рамках рабочей поездки на форум «Один пояс – один путь».
Уточняется, что прежде чем посетить Китай, Путин заедет в один из регионов России. Однако в настоящее время точное место не разглашается.
Предполагается, что он также поздравит работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров сообщил, что Россия и Китай своим сотрудничеством, совместно с КНДР, не собираются создавать союз против США.
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Уточняется, что прежде чем посетить Китай, Путин заедет в один из регионов России. Однако в настоящее время точное место не разглашается.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров сообщил, что Россия и Китай своим сотрудничеством, совместно с КНДР, не собираются создавать союз против США.
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Анастасия Чинкова