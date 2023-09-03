Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов России. Об этом говорится в телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Отмечается, что у российского лидера запланировано совещание по развитию одного из субъектов РФ. Также возможно проведение заседания оргкомитета «Победа».
Сообщается, что в конце недели Путин может принять участие в Едином дне голосования, однако формат участия пока не называется.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области, где находятся могилы его предков. По словам Пескова, президент решил посетить Тургиново после посещения образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, где он осмотрел его новый кампус.
Читайте также:
Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области
В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада
Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина
Сообщается, что в конце недели Путин может принять участие в Едином дне голосования, однако формат участия пока не называется.
Читайте также:
Путин посетил своё родовое село Тургиново в Тверской области
В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада
Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина
Екатерина Коршунова