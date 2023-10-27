Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, во время которого поднял вопрос незаконного оборота оружия на территории страны. Информацию сообщает РИА Новости.
«У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории РФ. Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали, но сегодня особенно. Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — сказал президент, открывая совещание.Глава РФ заявил, что в Россию оружие попадает с Украины. Он обратил внимание, что контроль оборота вооружения это крайне важный вопрос и предложил продумать меры для пресечения незаконного попадания оружия в страну.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым продолжать вести диалог и с Израилем, и с ХАМАС для урегулирования их конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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