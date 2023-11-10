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Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

10 ноября 2023, 14:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.

Глава российского государства предложил выступить с докладом директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимиру Селину. В ходе совещания Путин отметил, что вопрос обеспечения информационной безопасности в государстве является очень важным.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Ново-Огарево проходит совещание российского лидера с постоянными членами Совбеза России. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также будет проведен ряд непубличных рабочих встреч.

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#путин
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Зеленский от отчаянья продолжает говорить о контрнаступлении ВСУ
Рогов: Зеленский говорит о продолжении наступления ВСУ от отчаянья
10 ноября 2023, 13:29

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины говорит о продолжении контрнаступления ВСУ от собственного отчаянья. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты.

«Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаянье и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он добавил, что Запад постепенно берет курс на уменьшение оказания финансовой поддержки киевским властям.

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В Венгрии заявили, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
Орбан: в 2022 году Украина не подписала мирный договор по велению США
10 ноября 2023, 12:56

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Венгрия из собственных дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года в Стамбуле Украина не стала подписывать мирное соглашение с Москвой по указу США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о присутствии доказательств вмешательства Америки в мирные переговоры РФ и Украины с целью их прекращения.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое - как гласит дипломатическая сплетня - украинцы не подписали по указанию США», - заявил Орбан.

При этом член палаты представителей Соединенных Штатов Уоррен Дэвидсон посчитал досадным вмешательство США в переговоры РФ и Украины в 2022 году.

Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса.

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#украина
#россия
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В Венгрии заявили о неготовности Украины к переговорам о членстве в Евросоюзе
Орбан: Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе
10 ноября 2023, 12:30

Фото: iStock/rarrarorro

Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая в эфире радио Kossuth.
Он также обозначил четкую венгерскую позицию, согласно которой начинать переговоры о членстве Украины в ЕС нельзя.

При этом Орбан напомнил, что Евросоюз задолжал Венгрии около пяти миллиардов евро. Однако уточнил, что Будапешт не связывает этот вопрос с украинской проблематикой. По его словам, эти две темы нужно решать отдельно.

«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — уточнил Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным.

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#евросоюз
#переговоры
#венгрия
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Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
10 ноября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане.
РИА Новости сообщает, что на этот пост назначен Альберт Хорев. Указы опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан», —сообщается в документе.
Ганич был главой дипмиссию с апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Пакистан планирует прекратить покупать российскую нефть за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али. По его словам, в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка.

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#владимир путин
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#мид рф
#посольство
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В Иране заявили о неизбежном расширении масштабов войны на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Поступки Израиля ведут к войне на Ближнем Востоке
10 ноября 2023, 11:11

Фото: istock / e-crow

Действия Израиля в секторе Газа приведут к неизбежному расширению масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает РИА Новости.

«В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным», — ответил Абдоллахиан время телефонной беседы с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#сектор газа
#иран
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«Он не доживет»: В Сети раскритиковали Зеленского за его условия прекращения огня
Читатей Newsweek оценили слова Зеленского об условиях прекращения огня
10 ноября 2023, 09:25

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читатели американского журнала Newsweek шокированы от слов украинского президента Владимира Зеленского об условиях прекращения огня в конфликте с Россией. Политик заявил, что главным принципом завершения горячего этапа войны является восстановление суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Комментаторы сочли требования Зеленского недостижимыми, обратив внимание на то, что Киев сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. 

Один из пользователей с ником David написал, что украинский лидер не отдает себе отчет и ему придется пойти на компромисс. 

«Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более когда он проигрывает», — написал комментатор с ником USDeclines2023.
Комментатор DrCazalis заявил, у Украины больше нет финансов, резервов, боеприпасов и людей и эта война уже проиграна.

«Он не доживет до Рождества», — отметил James Daniel Carroll.

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#соглашения
#украина
#лидер
#новости
#киев
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Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО
10 ноября 2023, 07:27

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В Японии выразили сожаление в связи с намерением РФ остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.

«Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения — прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке», — заявил Мацуно.
Документ, подписанный российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о расторжении соглашения с Японией опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов 9 ноября. 

В конце октября МИД России сообщал, что в условиях крайне враждебного курса Японии в отношении российской стороны, Россия не видит ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, целью которого было заложения основы для долгосрочных отношений.

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#россия
#соглашения
#мид
#страны
#новости
#рф
#япония
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РБК: Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря
10 ноября 2023, 07:02

Фото: официальный сайт Кремля

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие.

Напомним, что в последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.

При этом, как напоминает РБК, у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами «Прямой линии». Тогда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.

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#прямая линия
#пресс-конференция
#владимир путин
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Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о «новом Черчилле»
10 ноября 2023, 05:48

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины совершил переворот, отказавшись проводить выборы. Об этом он написал в соцсети Х.
По мнению политика, Зеленский принял такое решение из-за страха перед украинцами, которые могут не избрать его на очередной срок, обрушив тем самым миф о «новом Черчилле».

«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о «новом Черчилле» или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — говорится в публикации.

НАТО, в свою очередь, хочет сохранить свою «марионетку» в лице Зеленского для того, чтобы самостоятельно определять время избавления от неё.

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