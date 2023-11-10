Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.
Напомним, сегодня, 10 ноября, в Ново-Огарево проходит совещание российского лидера с постоянными членами Совбеза России. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также будет проведен ряд непубличных рабочих встреч.
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