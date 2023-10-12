Путин наградил лидера Киргизии Жапарова орденом Почета

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин своим указом наградил лидера Киргизии Садыра Жапарова Орденом почета. Данный документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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