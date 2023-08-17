Путин наградил российского посла в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта

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Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта. Указ опубликован на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что из Молдавии выслали часть российских дипломатов, после чего президент страны Майя Санду заявила, что оставшихся послов достаточно для обеспечения необходимых услуг. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что такой недружественный шаг не пройдёт просто так, он будет иметь последствия для российско-молдавских отношений.
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