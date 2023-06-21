Путин наградил Собянина «За заслуги перед Отечеством»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства был размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что столичный мэр был представлен к награде за добросовестную работу и трудовые успехи. Путин также оценил вклад Собянина в развитие города в области экономики и социальной сферы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за заслуги в освоении космоса.
Отмечается, что столичный мэр был представлен к награде за добросовестную работу и трудовые успехи. Путин также оценил вклад Собянина в развитие города в области экономики и социальной сферы.
Анастасия Крестьянова