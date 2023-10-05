Путин напомнил, кто на самом деле бомбил Донбасс и запугивал крымчан

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Не Россия запугивала крымчан и бомбила Донбасс, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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