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Президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Запад же «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим» для того, чтобы увеличивалась продолжительность конфликта на Украине.
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