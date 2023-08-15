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Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности

15 августа 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно. Он также отметил, что факт того, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы говорит о способности становления важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.

Ранее Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Запад же «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим» для того, чтобы увеличивалась продолжительность конфликта на Украине.

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Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Ли Шанфу: сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран
15 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. Об этом он сообщил, выступая на Московской конференции по безопасности.
По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно.

Он также отметил, что факт того, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы говорит о способности становления важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.

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#отношения
#китай
#сотрудничество
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Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
15 августа 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее глава российского государства заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим». Путин также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.

Президент РФ добавил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. По словам российского лидера , ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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Шойгу: Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
Шойгу: Украинские обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
15 августа 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

Вокруг Запорожской АЭС складывается тревожная обстановка, действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он пояснил, что киевский режим регулярно обстреливает Запорожскую АЭС из тяжелых видов вооружения. 
 
​Глава российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что Россия передает информацию обо всех инцидентах, связанных с обстрелом ​ЗАЭС в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста, однако, никакой реакции не следует. По словам западных чиновников, у них нет сведений о том, что Украина допускает нарушения гуманитарного права. 

Шойгу оценил обстановку вокруг станции и назвал ее достаточно тревожной, так как ее обстрелы продолжаются регулярно. 

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#украина
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Шойгу: Запад использует ВСУ для отработки вариантов ведения военных действий
15 августа 2023, 10:40

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада.
Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат. 

Ранее министр обороны РФ заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада.

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Шойгу пригрозил, что Россия начнет применять кассетные боеприпасы на Украине
Шойгу: Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине
15 августа 2023, 10:38

Фото: сайт Кремля

Министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, однако, это решение может быть пересмотрено.
Он также сообщил, что украинские военнослужащие используют в качестве укрытий гражданские объекты.  

Несмотря на помощь западных партнеров, Украине не удается добиться положительных результатов в ходе ведения боевых действий. Российская техника демонстрирует преимущество над иностранными образцами, отметил министр.  

Шойгу также подчеркнул, что в ходе ведения боевых действий в зоне СВО, Россия не прибегала к применению кассетных боеприпасов по гуманитарным соображениям, однако, соответствующее решение может быть пересмотрено. 

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#шойгу
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Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима
Путин заявил, что Запад вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим
15 августа 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим».
Глава российского государства также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос.

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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#путин
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Шойгу рассказал о военном ресурсе Украины
Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
15 августа 2023, 10:31

Фото: сайт Кремля

Военный ресурс Украины практически исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада. 
 
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#техника
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#путин
#шойгу
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Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал
Путин: Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал
15 августа 2023, 10:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления.
Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. 

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты. Западные страны тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима, такими действиями они увеличивают продолжительность конфликта, отметил президент. 

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Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
Подоляк: Украине нужны системы ПРО и ПВО, а не мирные переговоры
15 августа 2023, 09:53

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.
Противоракетные системы и ПВО помогут закрыть небо и сделать его безопасным, заявил Подоляк. Он также добавил, что Киеву не нужны переговоры. 

«Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об умиротворении/переговорах», - заявил Подоляк.
Ранее, канцлер ФРГ Шольц призвал стороны конфликта к дипломатическому урегулированию по Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров, прошедших в Саудовской Аравии в начале августа, куда Россия приглашена не была.  

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