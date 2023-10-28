Путин направил Токаеву соболезнования по поводу трагедии на шахте в Караганде

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Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу трагических событий на шахте им. Костенко в Караганде, где в результате аварии погибли люди. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.
Авария произошла на шахте ранним утром 28 октября. Причиной ее предварительно считают взрыв паров газометана в отработанной лаве. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров, из которых 18 обратились за медицинской помощью. В настоящее время известно о 28 погибших. Еще 16 человек находятся под завалами, их поиски продолжаются.
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Александр Бойцов