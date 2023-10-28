Путин направил Токаеву соболезнования по поводу трагедии на шахте в Караганде

Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу трагических событий на шахте им. Костенко в Караганде, где в результате аварии погибли люди. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.