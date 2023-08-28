Путин «напугал» Шольца и Макрона во время переговоров после начала СВО

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Канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров в 2022 году. Об этом пишет газета Bild.
Шольц также отметил, что Путина интересовал лишь вопрос, связанный с украинским кризисом и его урегулированиям. В свою очередь, французский президент также отметил, что не слышал жалоб от российского лидера на введенные против РФ ограничения.
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