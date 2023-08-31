Путин: наращивание связей с Киргизией идет в русле укрепления стабильности

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что наращивание связей между РФ и Киргизией «идёт в русле укрепления безопасности и стабильности». Путин добавил, что российско-киргизские отношения базируются на принципах партнёрства и союзничества.
В своем поздравлении глава российского государства пожелал здоровья и успехов Садыру Жапарову, а гражданам Киргизии — благополучия и счастья.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала помочь освободить осужденного за наемничество гражданина Киргизии, который добровольцем участвовал в СВО.
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В своем поздравлении глава российского государства пожелал здоровья и успехов Садыру Жапарову, а гражданам Киргизии — благополучия и счастья.
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Екатерина Коршунова