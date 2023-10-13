Путин: Наземная операция Израиля в анклаве чревата сложностями

Фото: istockphoto/e-crow
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Он считает, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.
Ранее армия Израиля предложила жителям сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава, отведя им на это 24 часа. У границ территории начали скапливаться танки, что говорило о вероятности вторжения. В то же время, лидеры ХАМАС призвали палестинцев игнорировать требования Израиля и оставаться дома.
Читайте также:
ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
Александр Бойцов