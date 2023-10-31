Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом сообщает Кремль.
Уточняется, что Кувшинников ранее сообщил о своём намерении досрочно завершить исполнение обязанностей губернатора Вологодской области. В связи с этим, в ходе встречи, Путин принял отставку Кушинникова и назначил врио губернатора Георгия Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.
Читайте также:
Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
Песков анонсировал рабочие встречи Путина
Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства
Анастасия Чинкова