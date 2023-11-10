Путин назначил нового посла РФ в Пакистане

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Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане.
РИА Новости сообщает, что на этот пост назначен Альберт Хорев. Указы опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ганич был главой дипмиссию с апреля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Пакистан планирует прекратить покупать российскую нефть за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али. По его словам, в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка.
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«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан», —сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что Пакистан планирует прекратить покупать российскую нефть за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али. По его словам, в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка.
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Мария Фирсова