Путин назначил нового заместителя главы Минюста РФ

Фото: Сайт Кремля
Отметим, что до этого Ардабьева занимала должность руководителя департамента экономического и гражданского законодательства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве заявили, что РФ не сможет остановить «освобождение» Украины.
Фото: Сайт Кремля
Фото: iStock/mizar_21984
Фото: iStock/Anna_Anikina
Фото: Минздрав МО
Фото: Istock/Marina Demidiuk
Фото: iStock/Chalabala
Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг.
Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.
На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала.
Читайте также:Демограф Ракша назвал главные проблемы материнского капитала в России.
Фото: iStock/Alexey Tolmachov
«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.
Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX
Фото: istockphoto.com/PeopleImages
«У кожи и у придатков кожи есть клеточный цикл — три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, причина была 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, наркоз, какое-то перенесенное заболевание. После коронавируса до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — отметила в беседе с Pravda.Ru Гаевская.