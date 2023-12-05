Путин назначил послом РФ в Нидерландах Владимира Тарабина

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Нидерландах. Им стал Владимир Тарабин.
Напомним, по результатам недавнего голосования в парламенте Нидерландов большинство получила крайне правая «Партия свободы». Ее представители выступают, в частности, за прекращение поставок вооружений на Украину.
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