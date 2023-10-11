Путин назвал единственный верный способ для решения палестино-израильского конфликта

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Российский лидер Владимир Путин призвал решать палестино-израильский конфликт путём дипломатии, в интервью модератору пленарного заседания РЭН.
«Это может быть как элемент такой военно-политической поддержки. Но на мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей. Он также отметил, что необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем.
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