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Путин назвал единственный верный способ для решения палестино-израильского конфликта

Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией
11 октября 2023, 21:30
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин призвал решать палестино-израильский конфликт путём дипломатии, в интервью модератору пленарного заседания РЭН.

«Это может быть как элемент такой военно-политической поддержки. Но на мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей. Он также отметил, что необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем.

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#владимир путин
#палестина
#израиль
#конфликт
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Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников
11 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/as creative atelier

В настоящий момент Турция ведете переговоры с боевиками ХАМАС об освобождении заложников, об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Напомним, ранее глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения палестинских группировок ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

Точное количество заложников, которое находится в плену у исламистов, не раскрывается. Однако, известно, что среди них есть и женщины, и дети. Также в заложниках у ХАМАС могут находиться граждане России. 

По последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах. Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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#турция
#хамас
#сектор газа
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Путин: Россия могла бы помочь с урегулированием конфликта Израиля и Палестины
11 октября 2023, 21:37

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Россия могла бы помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом в беседе с ведущим межарабского телеканала Al-Ghad Амро Абделем Хамидой сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что у России выстроены стабильные деловые отношения. В тоже время и с Палестиной у РФ дружественные взаимоотношения, которые держатся уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Таким образом, по словам Путина, Россия могла бы внести некий вклад в завершение сложившегося вооружённого конфликта и урегулирование ситуации.

Кроме того, глава государство отметил, что для решения проблемы может понадобиться возобновление деятельности так называемого ближневосточного «квартета», в который входили Россия, США, Евросоюз и ООН. 

Однако в настоящее время ещё рано говорить об урегулировании конфликта, поскольку он находится в острой форме, подобия которой в нынешнее время, по мнению Путина, нет нигде в мире. 

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#владимир путин
#израиль
#сектор газа
#россия
#конфликт
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Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»
11 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты Америки передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол», об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.
«Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для «Железного купола». Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Он также отметил, что информация о последующих поставках оружия Иерусалиму будет объявлена в ближайшее время. 

В то же время, администрация США не приняла окончательное решение о том, в какой форме будет выделен следующий пакет помощи Украине. 

Ранее украинский лидер признался в очевидности рисков снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

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#сша
#помощь
#израиль
#оружие
#белый дом
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В Белом доме рассказали о новой помощи Украине
Кирби: администрация США ещё не решила вопрос с формой выделения помощи Киеву
11 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация США не приняла окончательное решение о том, в какой форме будет выделен следующий пакет помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СБ) Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что в настоящее время в финансировании США помимо Украины стал нуждаться Израиль. Поэтому первостепенной задачей у Администрации США стоит совмещение этих двух видов помощи, чтобы оказать равно справедливую помощь нуждающимся в ней странам.

Однако, по словам Кирби, в настоящее время ещё не принято окончательное решение о количестве, составе, а также форме планируемых поставок. Но политик отметил, что Администрация совместно с Конгрессом США активно ведёт расчёты и работу касаемо решения поставленной задачи.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий ​заявил, что сейчас Зеленский будет делать всё, только бы не отойти на второй план для западных стран. 

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#сша
#украина
#помощь
#финансирование
#белый дом
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ЦАХАЛ опровергла информацию о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля
11 октября 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Армии обороны Израиля опровергли информацию о вторжении Ливана в воздушное пространство страны. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.
Ранее появилась информация о том, что в воздушное пространство Израиля проникли из Ливана. Мирных жителей попросили оставаться в убежищах и ожидать уведомления. 

В настоящее время выяснилось, что вторжения из Ливана не было. А обращение к жителям с просьбой оставаться в укрытиях также было дано ошибочно. Уточняется, что в заблуждение ввёл человеческий фактор.

Ранее военный эксперт Леонков заявил, что, несмотря на высокий военный потенциал, ЦАХАЛ всё же не сможет долго вести войну без помощи других государств. 

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#израиль
#информация
#армия
#обстрел
#война
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«Сточные воды на улицах»: Израиль разнёс объекты водоснабжения в Газе
ООН: Израиль ударил по семи объектами водоснабжения в Газе
11 октября 2023, 20:25

Фото: iStock/Олег Копьёв

Израильские ракеты нанесли ущерб семи объектам водоснабжения в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья», - сообщается в тексте документа. 

Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
#водоснабжение
#санитарные нормы
#здоровье
#оон
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Путин: Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта
11 октября 2023, 20:18

Фото: kremlin.ru

Необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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#израиль
#рф
#владимир палестина
#сектор газа
#конфликт
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Зеленский в агонии, он готов на все, заявил Слуцкий
Слуцкий: Зеленский готов на все, чтобы не отойти на второй план для Запада
11 октября 2023, 19:52

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства. Угрозы террористической активности со стороны укрофашисткого режима при поддержке его западных покровителей сохраняются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий. 

Он также заявил, что все обещания, которые раздает Зеленский, в том числе главе МАГАТЭ, не стоят ровным счетом ничего. 

На пресс-конференции в Брюсселе сам Зеленский, что он все же видит риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

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#магатэ
#владимир зеленский
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Военэксперт Леонков: «ЦАХАЛ технически оснащён, но вести долгую войну не сможет»
11 октября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/John Theodor

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что хотя военный потенциал Израиля и достаточно высок, в частности, в сравнении с рядом расположенными странами, однако длительную войну без посторонней помощи он вести не сможет.
«ЦАХАЛ куда более технически оснащен, однако вести длительную войну без посторонней помощи он не сможет. А с ней, в свою очередь, связано очень много вопросов, ведь США и Европа совсем недавно жаловались, что не в состоянии обеспечивать ВСУ всем необходимым для ведения войны: боеприпасами, техникой и т.д. Хватит ли всего этого у Запада для Израиля — вопрос открытый», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонков.

При этом, он отметил, что в случае, если Израиль позволит себе неправомерные действия в отношении других мусульманских стран, то арабский мир возмутится и бездействовать не будет, что может привести к большой войне.

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#израиль
#ес
#политика
#военные
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