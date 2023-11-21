Путин назвал главную причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной

Фото: сайт Кремля
Одной из главных причин эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало невыполнение США постановлений ООН о создании двух независимых государств. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, в котором глава РФ принял участие в онлайн-формате.
Он отметил, что все происходящие ныне события – следствие стремления США «монополизировать посреднические функции» в палестино-израильском конфликте.
Также Путин добавил, что США заблокировали деятельность ближневосточного «квартета», состоявшего из международных посредников.
Кроме того, российский президент отметил, что несколько поколений палестинцев воспитывались в атмосфере несправедливости, которая наблюдалась в стране и проявлялась в отношении к народу.
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной тянется не одно десятилетие. Ещё в 1947 году ООН определило создание двух независимых государств, однако создано было только одно – Израиль.
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Также Путин добавил, что США заблокировали деятельность ближневосточного «квартета», состоявшего из международных посредников.
Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной тянется не одно десятилетие. Ещё в 1947 году ООН определило создание двух независимых государств, однако создано было только одно – Израиль.
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Анастасия Чинкова