Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в ходе будущего председательства настроена на активную работу по укреплению авторитета СНГ. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Российский лидер отметил, что главным вопросом будет экономическая интеграция. Путин добавил, что в ходе председательства в СНГ Россия особенно рассмотрит вопросы военного сотрудничества и борьбы с фальсификацией истории.
Ранее Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. По мнению президента, чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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Ранее Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. По мнению президента, чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.
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Екатерина Коршунова