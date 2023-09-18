Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики

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Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Прежде в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял ЦБ РФ из-за инфляционного давления в стране. Для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке, было принято решение об очередном повышении ставки.
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