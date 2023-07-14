Путин назвал определение статуса ЧВК в России непростым

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что определение статуса ЧВК в России является непростым. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос», — цитирует издание слова главы государства.
Он также прокомментировал события 24 июня. По словам Путина, все было очевидно и просто. При этом рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» достойно воевали.
«То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление», — подчеркнул президент.
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Диана Аванесян