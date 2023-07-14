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Путин назвал определение статуса ЧВК в России непростым

14 июля 2023, 01:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что определение статуса ЧВК в России является непростым. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос», — цитирует издание слова главы государства.

Он также прокомментировал события 24 июня. По словам Путина, все было очевидно и просто. При этом рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» достойно воевали.


«То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление», — подчеркнул президент.

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#Путин
#ЧВК
#Россия
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Путин рассказал о деталях встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
14 июля 2023, 00:17

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Президент РФ Владимир Путин рассказал о деталях встречи с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что на встрече присутствовали 35 человек. Путин дал оценку тому, что бойцы частной военной компании сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня. Кроме того, президент озвучил возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, включая боевое применение.

По словам президента, они все могли собраться в одном месте и продолжить военную службу.

«Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — добавил Владимир Путин, подразумевая командира с позывным «Седой».

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#ЧВК «Вагнер»
#Путин
#бойцы
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Путин предложил подготовить нацпроект по экономике данных в 2023 году
13 июля 2023, 23:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий предложил в этом году осуществить подготовку нового нацпроекта по формированию экономики на период до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — цитирует агентство слова российского лидера.

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#Путин
#нацпроект
#Россия
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Американские спецслужбы прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину
13 июля 2023, 22:25

Фото: iStock/lucky-photographer

Спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.
«Сейчас расследование прекращено ввиду отсутствия улик», — было сказано в опубликованном полицией заявлении.
В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».

Специалисты сделали лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, но результатов не получили, пишет РИА Новости. 

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин, найденный в Белом доме, могу принадлежать только Джо Байдену или его сыну Хантеру. По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».

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#США
#Белый дом
#кокаин
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Турция объяснилась перед Россией за передачу Украине боевиков «Азова»*
13 июля 2023, 21:35

Фото: iStock/as creative atelier

Анкара объяснила Москве причины, по которым состоялась передача Украине членов батальона «Азов»*. Об этом говорится в заявлении правящей партии Турции.
«Анкара уверяет, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев"*. Но деталей не привела», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Анкара передала Киеву боевиков «Азова»*. 


*Организация признана террористической и запрещена на территории России

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#Турция
#Россия
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Захарова обвинила Западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию
13 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давит на Иорданию и сирийских беженцев, оказывая противодействие пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек в места постоянного проживания. Об этом сообщили на сайте МИД.
Захарова отметила, что возвращение на родину миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц — важнейший элемент урегулирования ситуации в Сирии.

«Вместо этого Амман убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны», — сообщила официальный представитель МИД.

Захарова дополнила, что воздействие оказывается и на самих беженцев. По ее словам, Вашингтон продолжает делать ставку на свержение правительства САР.

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#Захарова
#МИД
#Запад
#Сирия
#беженцы
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Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым
13 июля 2023, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проект соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле, был в целом приемлемым. Об этом Путин сообщил в эфире канала «Россия 24».
«Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено», — сказал глава государства.

Напомним, в июне Владимир Путин показал представителям стран Африки парафированный стамбульский договор с Украиной, который содержал положения о гарантиях безопасности для Киева. Глава Российской Федерации подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога по украинскому вопросу.

Путин указал, что в соглашении с Киевом были заложены принципы нейтралитета и гарантии безопасности. 

По словам президента, проект «был выброшен в мусорное ведро украинским режимом».

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#Путин
#Россия
#Украина
#стамбульский проект
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Экс-генерал США Абрамс: Пригожин убит или сидит в тюрьме
13 июля 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа. Так считает генерал армии США в отставке Роберт Абрамс.
«Мы больше никогда не увидим Пригожина. Я не думаю, что он ещё жив. А если и жив, то сидит в какой-нибудь тюрьме», — сказал генерал в интервью ABC News.

При этом он также выразил уверенность, что информация о встрече Пригожина с президентом России Владимиром Путиным является выдумкой. По его словам, россиян пытаются убедить в том, что после провала мятежа российский лидер продолжает сохранять контроль над ситуацией в стране.

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#Евгений Пригожин
#ЧВК «Вагнер»
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Путин: Зерновая сделка будет продлена в случае выполнения данных России обещаний
13 июля 2023, 19:47

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний.
«Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов - Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
 
Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака.

При этом глава государства отметил, что есть еще несколько дней для того, чтобы подумать, как поступить с зерновой сделкой. При этом Россия может прекратить сделку, однако при исполнении данных обещаний, присоединиться к ней вновь.

Напомним,зерновая сделка истекает 17 июля.

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Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России
#Владимир Путин
#зерновая сделка
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Путин: Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России
13 июля 2023, 19:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО является угрозой для безопасности России.
«Членство Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир намного более уязвимым», - заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

При этом одной из причин начала проведения спецоперации является угроза вступления Украины в НАТО.

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#Владимир Путин
#НАТО
#Украина
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