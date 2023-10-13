Путин назвал отношения России и Грузии ровными

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Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Грузии ровными. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», - сказал Путин журналистам.
Ранее Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Российский лидер отметил, что это их выбор. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе. Глава российского государства добавил, что работа стран в рамках СНГ усиливает позиции идентичности наших государств.
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