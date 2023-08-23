Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.
Напомним, Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.
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Екатерина Коршунова