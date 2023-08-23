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Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны

23 августа 2023, 21:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве. Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.


Путин также заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

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#россия
#кризис
#операции
#лидер
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Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды
23 августа 2023, 21:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Это произошло в момент выступления российского лидера на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции.

Также Путин поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности.

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Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
#награды
#операции
#лидер
#путин
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Путин лично выступил на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин принял участие в мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве
23 августа 2023, 21:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вышел на сцену концерта в Курске, посвященного 80-летию победы в Курской битве.
Глава государства поздравил с годовщиной победы в битве на Курской дуге всех россиян. Он также отметил, что в первую очередь поздравляет ветеранов и выразил им слова благодарности. 

На торжественной церемонии глава государства также представил к наградам бойцов СВО, которые достойно проявили себя в зоне проведения спецоперации и отметил их отвагу и мужество. 

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#россия
#страны
#сво
#путин
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Очевидцы сообщили о нескольких хлопках перед падением самолета Пригожина
Mash: Перед крушением самолета в Тверской области были слышны хлопки
23 августа 2023, 20:33

Фото: iStock/FelixRenaud

Очевидцы слышали два громких хлопка перед крушением самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, в Тверской области. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
По информации портала, местные жители слышали сильные хлопки перед тем, как самолет рухнул на землю. По предварительной информации, у ​воздушного судна могли отломаться крыло и стабилизатор. От их падения на землю с большой высоты могли раздастся характерные звуки хлопков.

Однако, не исключена версия теракта на борту. По некоторым данным, ​джет взорвался в воздухе. В результате происшествия погибли 10 человек. ​Одним из пассажиров, согласно спискам, был Евгений Пригожин. 

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#происшествия
#евгений пригожин
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Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР
23 августа 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно. Об этом Лавров сообщил на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.
Лавров подчеркнул, что мероприятие станет очередным успехом дипломатии ЮАР. Министр иностранных дел РФ отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами РФ и ЮАР, но и на других уровнях.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы. Отмечается, что министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

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#юар
#рф
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Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
23 августа 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление. Об этом сообщает телеканал «Рада».
«Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. 

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#нато
#зеленский
#украина
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Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС
23 августа 2023, 19:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации. Об этом Алейник сообщил на полях саммита в Йоханнесбурге.
«Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации», — отметил Алейник.

Алейник добавил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, способствующей формированию более справедливого мирового порядка.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы.

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#операции
#юар
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Зеленский назвал провокацией обмен членства в НАТО на территорию
Зеленский: Менять членство в НАТО на земли - это нечестный разговор и провокация
23 августа 2023, 19:13

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
По его словам, подобные высказывания являются провокацией. 

Напомним, об обмене украинских территорий на членство в Североатлантическом альянсе впервые заявил глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. Он не исключил, что Украина будет вынуждена уступить часть своих земель России, чтобы скорее завершился конфликт и страна могла вступить в блок. 

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#конфликт
#украина
#нато
#зеленский
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Путин поздравил премьера Индии с успешным прилунением
Путин поздравил премьер-министра Индии с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну
23 августа 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что сердечно поздравляет президента и премьера Индии с успешным приземлением станции «Чандраян-3» на Луну.

Владимир Путин отметил, что лунная миссия продемонстрировала прогресс страны в научно-технологической сфере. Глава государства пожелал Индии дальнейшего развития и процветания. Путин добавил, что страна уже сделала большой шаг в освоении космоса. 

Прежде сообщалось, что индийская миссия «Чандраян-3» совершила посадку на Луну. 

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#индия
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На подмосковных участках обеспечат комфорт для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями
23 августа 2023, 18:16

Фото: Istockphoto / portokalis

На территории Московской области, по данным Минсоцразвития региона, зарегистрировано более 300 тыс таких избирателей с повышенными потребностями. В Подмосковье уделяют внимание всем категориям избирателей, в том числе и этой, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Избирательная комиссия Московской области ведёт постоянную работу по созданию комфортных условий для представителей подобной категории избирателей в дни голосования. Так, большинство участков находится на первых этажах и оборудованы пандусам. Помимо этого, участки оснащены информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом», – говорится в сообщении. 
Кроме того, в этом году Мособлизбирком принял решение об изготовлении в рамках выборов губернатора Московской области дополнительных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал главную задачу текущего этапа предвыборной кампании
 
Видеонаблюдение на выборах охватит все подмосковные участки
 
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#мособлизбирком
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Подмосковье ищет медработников