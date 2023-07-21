Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.
По словам российского лидера, украинские формирования понесли значительное количество потерь при самоубийственных атаках в ходе наступления. Путин отметил, что речь идет о десятках тысяч военнослужащих.
Прежде, президент РФ заявил, что техника, поставляемая Украине Западом даже в чём-то уступает советским машинам. Он также отметил, что западная сторона видит, как горит хваленая техника.
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По словам российского лидера, украинские формирования понесли значительное количество потерь при самоубийственных атаках в ходе наступления. Путин отметил, что речь идет о десятках тысяч военнослужащих.
Прежде, президент РФ заявил, что техника, поставляемая Украине Западом даже в чём-то уступает советским машинам. Он также отметил, что западная сторона видит, как горит хваленая техника.
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Анастасия Крестьянова