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Президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее», — подчеркнул российский лидер.
Ранее глава российского государства на встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам. Путин заявил, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами, что является поразительным. Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна.
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Екатерина Коршунова