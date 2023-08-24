Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал Евгения Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой. Об этом глава государства сообщил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Владимир Путин рассказал, что знал Пригожина с 90-х годов. Он был человеком сложной судьбы и его ошибки в жизни были серьезные. Однако, Пригожин всегда добивался результатов и для себя, и для общего дела.
Глава государства добавил, что глава ЧВК с результатом работал не только в России, но и за ее пределами. По его словам, Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами.
Также, президент отметил работу бойцов кампании «Вагнер» и заявил, что они внесли весомый вклад в борьбу с украинским нацизмом.
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Глава государства добавил, что глава ЧВК с результатом работал не только в России, но и за ее пределами. По его словам, Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами.
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Анастасия Крестьянова