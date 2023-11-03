Путин назвал противника России на Украине специалистом по художественному свисту

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что наш противник в украинском конфликте большой специалист по художественному свисту. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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