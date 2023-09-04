Путин назвал провалом наступление ВСУ

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Президент России Владимир Путин прокомментировал украинское наступление и назвал его провалом. Об этом он сообщил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Что касается украинского контрнаступления — это не пробуксовка, это провал», - заявил Владимир Путин.Глава государства также отметил, что очень надеется, что и дальше военнослужащие Украины не добьются успеха на линии ведения боевых действий.
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Анастасия Крестьянова