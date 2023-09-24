Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин отметил, что российская избирательная система, которая отмечает в этом году свое 30-летие, считается одной из лучших в мире, передает РИА Новости.
Эти заявления были сделаны им в ходе поздравления с 30-летием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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