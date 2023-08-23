Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — цитирует агентство слова российского лидера.
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