Путин назвал сроки достижения Россией углеродной нейтральности

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Президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20, назвал сроки достижения Россией углеродной нейтральности. По его словам, это произойдет не позднее 2060 года.
Для решения этой этой задачи в России активно используются гидроэнергетика, мирный атом, наращивание поглощающих свойств лесов и зеленого пояса городов, а также не вредящие экологии технологии и процессы во всех сферах экономики и народного хозяйства.
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