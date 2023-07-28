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Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки

Путин: Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд
28 июля 2023, 11:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка.

Глава государства отметил, что Россия продолжит помогать африканскому континенту. По словам российского лидера, Москва намерена отправить Африке еще 90 млн. для погашения внешних долгов.

Он также добавил, что несмотря на введенные санкции, Россия направила в прошедшем году африканским странам 11,5 млн тонн зерна. ​За ​полугодие 2023 года, направлено около 10 тонн продовольствия. ​Путин также ​сообщил, что Москва на безвозмездной основе направляет Африке оружие, для того, чтобы ​африканские государства могла укреплять свою ​безопасность.

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#москва
#россия
#санкции
#оружие
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Путин призвал бороться за свой суверенитет
Путин: За свой суверенитет надо бороться
28 июля 2023, 11:14

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, на полях саммита Россия-Африка, призвал бороться за свой суверенитет.
«За свой суверенитет надо бороться, защищать, не опускать руки. Уверен, РФ и страны Африки солидарны в этом», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже потеряла свой суверенитет.

«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - прокомментировал ситуацию Орбан. 

В рамках африканского саммита Владимир Путин также напомнил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.

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#россия
#африка
#владимир путин
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Путин назвал украинскую проблему «острой»
Путин: Мы не уходим от обсуждения украинского кризиса
28 июля 2023, 11:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.
Ранее Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. Он отметил героизм российских войск, а также а также безуспешность попыток противника прорвать оборону в ходе наступления.

«Украинская проблема – острая, мы не уходим от обсуждения этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Путин.

При этом, на Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим». Как отметили в издании, западные политик крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.

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#владимир путин
#украина
#кризис
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Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях
Путин: РФ и Африка выступают против использования тематики климата в политических целях
28 июля 2023, 10:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Африка выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Российский лидер также отметил, что эпоха гегемонии постепенно начинает уходить в прошлое, однако, не без сопротивления сторон, проводящих подобную политику. 

По словам президента, в Африке ​продолжает оставаться нестабильная обстановка, но Россия предлагает свое содействие в урегулировании ситуации на контингенте. Он также назвал происходящее тяжелым наследием колониализма и указал на готовность России оказать в данном вопросе содействие. 

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#сво
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Судьба Украины зависит от предвыборной кампании Байдена
Орбан: Поддержка Украины зависит от того, с какой программой Байден захочет идти на выборы
28 июля 2023, 10:54

Фото: iStock/JARAMA

Будущая военная поддержка Киева зависит от того, с какой программой решит пойти на президентские выборы нынешний глава США Джо Байден, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром», - прокомментировал ситуацию Орбан.

Ранее британский аналитик Белл также заявил, что поддержка Киева может пропасть и в результате президентских выборов в США. Сейчас Америка выделяет в десять раз больше военной помощи ВСУ, чем все остальные страны, однако, если к власти придет президент с иными политическими взглядами, Украина может лишиться своего главного источника поддержки.

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#сша
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#всу
#байден
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Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС
Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС
28 июля 2023, 10:42

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Высокопоставленные должностные лица сообщили изданию, что власти Индии и Бразилии не поддержали намерения Китая расширить объединение. Свое несогласие они выразили на переговорах по подготовке к саммиту в ЮАР. 

Ранее, Китай предложил расширить группу БРИКС и привлечь в объединение дополнительных участников. 

Напомним, в прошлом году, БРИКС объявил о намерении расширить число стран-участников, чтобы сделать организацию более всеохватывающей. 

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#китай
#захарова
#юар
#рф
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Трампу грозит 20 лет тюрьмы
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде штрафа или до 20 лет тюрьмы
28 июля 2023, 10:31

Фото: сайт Кремля

Новые статьи обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от 5 до 20 лет, об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на документы суда.
Бывший глава США не признает вину ни по одному из пунктов, предъявленного ему обвинения.

Сообщается, что прокуроры обвиняют Трампа в уничтожении записей видеонаблюдения с камер в поместье  Мар-а-Лаго во Флориде, а также в умышленном удержании секретных документов, которые связаны с национальной обороны страны. 

По информации издания, судебный процесс в отношении бывшего главы американского государства назначен на 20 мая 2024 года. 

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#сша
#обвинение
#страны
#нато
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На Западе затрепетали перед союзом России, Китая и КНДР
Express: Союз России, Китая и КНДР будет иметь серьезные последствия для Запада
28 июля 2023, 10:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

На Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим», пишет издание Express.
«Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия», - прокомментировали ситуацию эксперты.  

Как отметили в издании, западные политик крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США столкнутся с небывалым кризисом, если решат применить ядерное оружие против КНДР. Он подчеркнул, что Вооруженные силы КНДР всегда будут «сражаться в одном окопе» с прогрессивными странами, которые борются за справедливый и самостоятельный миропорядок.

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#китай
#кндр
#запад
#ядерное россия
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В Минобороны Японии заявили, что Россия создаёт угрозу Европе
28 июля 2023, 10:10

Фото: iStock/Belus

Япония в ежегодном докладе Министерства обороны назвала Россию «непосредственной угрозой Европе». Об этом сообщает РИА Новости.
В докладе «Белая книга» говорится, что внешняя политика России и, в частности, агрессия по отношению к Украине, разрушают мировой порядок. В том числе под угрозой и Европа.

Кроме того, напрягает Японию и деятельность России на так называемых «северных территориях» – островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – где Россия развивает военное оснащение.

Также, по мнению японского ведомства, укрепление отношений с Китаем в сфере военного дела не гарантирует безопасность других государств.

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#россия
#европа
#япония
#политика
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США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии
Песков: Речь о поездке Путина в США на саммит АТЭС пока не идет
28 июля 2023, 10:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается поездка российского лидера Владимира Путина в США на саммит АТЭС.
Отмечается, что встреча лидеров АТЭС запланирована на ноябрь 2023 года. Саммит пройдет в Сан-Франциско.

По словам спикера Кремля, приглашения президента РФ Владимира Путина на мероприятие, в Москве не ждут. Песков указал на множество предстоящих встреч и добавил, что речь о поездке на саммит пока не заходила. 

Ранее, американское издание The Washington Post сообщало, что США не намерены приглашать российского лидера на предстоящий саммит.

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#песков
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