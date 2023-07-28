Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки

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Президент России Владимир Путин сообщил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка.
Он также добавил, что несмотря на введенные санкции, Россия направила в прошедшем году африканским странам 11,5 млн тонн зерна. За полугодие 2023 года, направлено около 10 тонн продовольствия. Путин также сообщил, что Москва на безвозмездной основе направляет Африке оружие, для того, чтобы африканские государства могла укреплять свою безопасность.
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Анастасия Крестьянова