Путин назвал танк, который он считает лучшим в мире

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин отметил мощь танка Т-90
Российский лидер Владимир Путин заявил, что танк Т-90 – лучший в мире, сообщает «РИА Новости».
«Т-90 – прорыв, лучший танк в мире! Как только на позицию выходит – некому и нечего делать», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Украина виновата в трагедии на Каховской гидроэлектростанции, более того – Киев к этому стремился.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» возьмут под контроль вылазки украинских ДРГ в приграничные районы.
«Т-90 – прорыв, лучший танк в мире! Как только на позицию выходит – некому и нечего делать», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» возьмут под контроль вылазки украинских ДРГ в приграничные районы.
Евгения Парфентьева