Путин назвал украинскую проблему «острой»

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.
Ранее Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. Он отметил героизм российских войск, а также а также безуспешность попыток противника прорвать оборону в ходе наступления.
При этом, на Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим». Как отметили в издании, западные политик крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.
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«Украинская проблема – острая, мы не уходим от обсуждения этого кризиса», - прокомментировал ситуацию Путин.
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Евгения Парфентьева