Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ранее Молдавия была беднейшей страной в Европе, однако она уступила свое место Украине. Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос журналистов в рамках пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине», - сказал Путин.
Он уточнил, что Украина на данный момент является беднейшей страной в Европе и по доход, и по всем другим показателям.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ. В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.
Читайте также:
«Ничему хорошему не научат»: Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ
«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
Элина Позднякова