Путин назвал укрепление армии приоритетом России

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Президент РФ Путин: Россия продолжит укреплять свою армию
Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление армии является для страны приоритетом. Об этом он сообщил в рамках встречи с выпускниками военных вузов.
Глава государства отметил, что в условиях новых вызовов против России, страна будет продолжать развивать вооруженные силы. Путин заявил, что приоритетом для государства, является укрепление и развитие российской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Минобороны Шойгу заявил о том, что в настоящее время решается судьба России.
Глава государства отметил, что в условиях новых вызовов против России, страна будет продолжать развивать вооруженные силы. Путин заявил, что приоритетом для государства, является укрепление и развитие российской армии.
Анастасия Крестьянова