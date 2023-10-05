Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха

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Президент России Владимир Путин заявил, что если Армения будет оставаться союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами. Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».
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Екатерина Коршунова