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Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха

Путин: РФ продолжит помощь армянам Карабаха, если Армения останется союзником
05 октября 2023, 17:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если Армения будет оставаться союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами. Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».

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Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет
05 октября 2023, 18:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым (https://t.me/navideovidno/66628) для любого агрессора. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией
05 октября 2023, 17:53

Фото: сайт Кремля

Российский лиде Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян.
Подробное объяснение ситуации Владимир Путин озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха и предала армянский народ. 

«Пашинян в Праге подписал заявление, из которого вытекает, что Армения признала Азербайджан владельцем Карабаха. Когда Карабах объявил свою независимость, Армения этого не признала (что для меня странно), а тут признали, что это часть Азербайджана. Это, кстати, произошло без нас, я об этом узнал из прессы», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».

При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении. 

«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - завершил дискуссию о предательстве со стороны России Владимир Путин.

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«Вы кто вообще такие?»: Путин обратился к западным лидерам
Путин: США в хамской форме навязывают свои правила всему миру
05 октября 2023, 17:44

Фото: kremlin.ru

США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

При этом, ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что рост популярности российской позиции в мире напрямую связан с влиянием президента РФ Владимира Путина. 

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Путин рассказал, что на самом деле хочет защитить Россия в ходе СВО
Путин: Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, людей
05 октября 2023, 17:30

Фото: kremlin.ru

В ходе специальной военной операции Россия защищает свою цивилизацию и своих людей, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Не знаю, какую цивилизацию защищают те, кто находится по другую линию фронта, а мы защищаем свою цивилизацию, своих людей», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, 30 сентября 2023 года в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами
05 октября 2023, 17:23

Фото: kremlin.ru

Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС призван стать стержнем более справедливого миропорядка. В настоящий момент к БРИКС стремятся присоединиться крупнейшие развивающиеся страны мира.

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Путин считает, что гармонию в сфере безопасности можно достичь
05 октября 2023, 17:21

Фото: kremlin.ru

Гармония в сфере безопасности достижима, считает президент РФ.
Владимир Путин считает, что некоторым странам просто надо отбросить гордыню и перестать смотреть на остальных как на изгоев.

Также президент РФ отметил, что Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить. Об этом он заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Сейчас российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Также Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.

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Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи
Путин: Россия понимает к чему стремится, никто не создаст искусственные барьеры
05 октября 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осознает к чему стремится. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства отметил, что никто не будет создавать искусственные барьеры.

Ранее российский лидер заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила. 

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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Медведев: Запад пытается протолкнуть переговоры, чтобы ослабить Россию
05 октября 2023, 17:10

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается протолкнуть переговорный процесс для того, чтобы ослаблять Россию и помогать накапливать Киеву силы.
Медведев подчеркнул, что России не нужны такие переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.

Напомним, в настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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#владимир путин
#президент
#правила
#медведев
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Путин напомнил, кто на самом деле бомбил Донбасс и запугивал крымчан
Путин: Россия не грозила Донбассу бомбежками и не запугивала Крым
05 октября 2023, 17:07

Фото: kremlin.ru

Не Россия запугивала крымчан и бомбила Донбасс, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
 «Не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, ранее в ООН заявили, что с начала спецоперации, на территориях, которые перешли под контроль РФ погибли 2086 мирных жителей, кроме того, различные ранения получили 2921 человек.

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